Honduras frente a histórica sequía que amenaza cosechas y salud de población

Tegucigalpa – Mientras el termómetro marca hasta 40 grados en el sur del país y la sensación térmica supera los 46 grados en San Pedro Sula, el país se alista para una histórica sequía que amenaza no solo las cosechas sino también la salud de la población ya que la calidad del aire disminuye a causa de incendios forestales y otros contaminantes que provocan que las principales ciudades permanezcan bajo una densa capa de humo.

– El doble golpe del calor y la sequía no solo afecta el día a día de la población; pone en jaque la producción agrícola, la disponibilidad de agua y la estabilidad económica de miles de familias campesinas.

Pero el verdadero desafío no es solo el presente sofocante: se avecina una prolongada sequía por la transición de La Niña a El Niño en junio, que ya tiene al Gobierno y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en alerta para proteger el agro y mitigar el impacto humanitario.

Pese a que se esperan algunas lluvias, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), estas son insuficientes para garantizar una buena cosecha y evitar los racionamientos de agua ya en marcha en las principales ciudades del país.

La sequía anunciada coloca en riesgo la producción agrícola, la disponibilidad de agua y amenaza la estabilidad económica del país, el tercer más vulnerable en el mundo frente a los fenómenos climatológicos.

Gobierno se alista

Desde el gobierno los preparativos ya iniciaron para afrontar la histórica sequía, antagonistas a históricas inundaciones a causa de las lluvias que el país ha vivido en los últimos años.

En ese orden, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, anunció el 28 de abril que el Ejecutivo prepara una inversión histórica de 44 mil millones de lempiras para enfrentar varios meses de sequía. De esa cifra, 14 mil millones provendrán de recursos internos y hasta 30 mil millones de financiamiento internacional.

El foco está en el sector agroalimentario: garantizar semilla, financiamiento a productores y apoyo directo a campesinos para sostener la actividad productiva y evitar una crisis en las cosechas.

“Se están sosteniendo reuniones al más alto nivel para garantizar semilla y financiamiento a los productores”, afirmó Hércules, subrayando que el Gobierno respaldará al agro “mientras avanzan en mecanismos de financiamiento nacional e internacional”.

Impacto energético

Las altas temperaturas que se registran en Honduras ya comienzan a impactar de forma directa el consumo de energía eléctrica, elevando la demanda a niveles que podrían generar interrupciones en el servicio durante las próximas semanas, según advirtió este domingo el directivo del sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Alex Godoy.

Detalló que en las últimas horas la demanda energética ha alcanzado cifras cercanas a los 1,994 megavatios, mientras que en otros momentos ha superado los 2,000 megavatios, reflejando un comportamiento inusualmente alto impulsado principalmente por el incremento de las temperaturas.

El dirigente explicó que la tendencia continuará al alza y podría agravarse en el corto plazo. “Tenemos una proyección de que en unos 15 a 18 días la demanda podría llegar hasta los 2,225 megavatios diarios”, indicó, atribuyendo este crecimiento al uso intensivo de aires acondicionados, especialmente en la zona norte, así como al aumento de la actividad industrial, comercial y residencial.

Godoy señaló que los picos más críticos de consumo se registran entre las 10:00 de la mañana y el mediodía, así como en horas de la tarde y noche, entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., períodos en los que el sistema eléctrico enfrenta mayor presión.

Subsidios

En ese contexto, el Gobierno de Honduras anunció la continuidad de subsidios a la energía eléctrica, los combustibles y el gas licuado de petróleo (GLP) para proteger la economía de las familias, especialmente las de menores ingresos.

La administración Asfura confirmó que seguirá cubriendo el 50 % del incremento en los precios internacionales de la gasolina regular y el diésel, medida vigente del 1 de mayo al 2 de agosto de 2026.

Asimismo, el Gobierno mantendrá el subsidio del 100 % en la factura eléctrica para los hogares con consumos entre 1 y 150 kWh, priorizando a las familias en condición de pobreza mediante mecanismos de focalización.

En cuanto al gas licuado de petróleo (LPG), el Ejecutivo aseguró que continuará respaldando su precio con un subsidio sujeto a ajustes graduales, de acuerdo con el comportamiento del mercado internacional y la capacidad estatal, sin cambios bruscos. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Bosques con fecha de caducidad

Un estudio de la serie Estado de País 2026, titulada «Cambio Climático: Bosque y vidas en riesgo» presentado por el Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), alertó que los bosques de Honduras se encuentran en “agonía” y destinados a desaparecer en 71 años si no se actúa a tiempo.

Ante un escenario donde Honduras se posiciona como el tercer país más vulnerable del mundo a desastres naturales, el Instituto de la Justicia de ASJ realizó un llamado urgente a priorizar la agenda climática mediante reformas legales profundas y una gestión transparente de los recursos destinados a la protección del medio ambiente.

De mantenerse el ritmo actual de deforestación e incendios, la cobertura forestal hondureña podría desaparecer por completo en 71 años (para el año 2094), un escenario que no solo amenaza la biodiversidad, sino que impacta la economía y la seguridad humana, concluyó la investigación.

El país centroamericano ha perdido aproximadamente 900 mil hectáreas de bosque en los últimos 11 años.

Con planes ya en marcha tanto a nivel nacional como internacional, Honduras busca convertir la alerta en acción concreta.

El tiempo dirá si estas medidas logran blindar las cosechas y aliviar el impacto en los bolsillos de los hondureños frente a un clima que, según todas las proyecciones, seguirá exigiendo respuestas cada vez más urgentes. (RO)