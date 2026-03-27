Honduras fortalece su estrategia contra el lavado de activos de cara a la quinta Ronda de Evaluaciones del GAFILAT

Tegucigalpa – Con el firme objetivo de blindar el sistema financiero nacional, Honduras ha dado un paso decisivo al iniciar formalmente su preparación para la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Según detalle de autoridades de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), bajo la coordinación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), y contando con el respaldo técnico del Reino de España y el propio GAFILAT, se inauguró el «Curso de Preparación Estratégica».

Este programa busca capacitar a los actores clave del país para cumplir con los rigurosos estándares internacionales de transparencia y seguridad financiera.

Un compromiso de alto nivel

El comisionado Gustavo Solórzano destacó que este proceso no es solo un cumplimiento técnico, sino una prioridad nacional que refleja un compromiso político al más alto nivel. La meta es clara: demostrar resultados tangibles en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Asimismo, fortalecer la coordinación, la efectividad y la integridad de nuestro sistema financiero es esencial para mantener la confianza de los mercados y proteger la reputación internacional de Honduras, señaló.

A diferencia de evaluaciones anteriores, la 5ta ronda pone un énfasis crítico en la obtención de resultados reales y condenas efectivas, no solo en la existencia de leyes.

El apoyo de España y el GAFILAT asegura que las instituciones hondureñas adopten las mejores prácticas globales.

Se remarca que un resultado positivo en esta evaluación es vital para garantizar el acceso a créditos internacionales y la estabilidad de la banca nacional.

Finalmente, se concluyó que este esfuerzo conjunto posiciona a Honduras en la ruta de la integridad financiera, buscando asegurar que el país sea visto como un entorno seguro y hostil para la criminalidad organizada. LB