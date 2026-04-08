Honduras fortalece Sistema de Alertas Tempranas para salvar vidas

Tegucigalpa-Honduras avanza en la implementación del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), una iniciativa estratégica orientada a prevenir riesgos y salvar vidas.

A través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el pleno de comisionados desarrolla un trabajo articulado e interinstitucional para activar este sistema, que permitirá detectar amenazas y emitir alertas oportunas ante situaciones de emergencia.

El comisionado presidente de CONATEL, Fernando Anduray, presidió la reunión de trabajo junto a los comisionados del ente regulador, con la participación de autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), consolidando así una coordinación estratégica del Gobierno para fortalecer la seguridad de la ciudadanía.

El Sistema de Alertas Tempranas contempla la implementación de un conjunto integrado de herramientas tecnológicas y procedimientos que permitirán detectar de manera anticipada, monitorear y comunicar riesgos potenciales relacionados con fenómenos naturales, emergencias de salud y situaciones de seguridad.

Como parte de esta iniciativa, se trabaja en la creación de protocolos que aseguren la transmisión inmediata y prioritaria de alertas a través de los operadores de telecomunicaciones, permitiendo una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo a la población.

Asimismo, el Gobierno impulsa el fortalecimiento e integración de plataformas tecnológicas que garanticen un monitoreo permanente y una comunicación eficiente, reafirmando su compromiso de modernizar los sistemas de prevención y protección civil en beneficio del pueblo hondureño.

Con estas acciones, el Gobierno del presidente Nasry Asfura reafirma su prioridad de salvaguardar la vida de los ciudadanos, apostando por la prevención, la tecnología y la coordinación institucional como pilares fundamentales para enfrentar emergencias de manera oportuna y eficaz./IR