Honduras fortalece lazos diplomáticos con Costa Rica y Ecuador

Tegucigalpa – La subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Eillim Flores Iráchez, se reunió hoy con el embajador de Costa Rica en Honduras, Charles Salvador Hernández, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral y abordar temas de interés de común.

Durante el encuentro, ambas autoridades reafirmaron su compromiso de impulsar iniciativas conjuntas en materia consular y migratoria.

Con el mismo propósito, la subsecretaria Eillim Flores Iráchez, recibió al embajador de la República del Ecuador en Honduras, Germán Ortega.

Durante el encuentro, ambas autoridades reafirmaron su compromiso de impulsar iniciativas conjuntas en materia consular y migratoria.

Con ambas naciones Honduras fortaleció sus lazos diplomáticos, informó la cancillería hondureña. (RO)