Honduras fortalece inteligencia migratoria con formación de funcionarios en España mediante programa EUROFRONT

Tegucigalpa- Tres funcionarios hondureños recibirán formación especializada en la Escuela Nacional de Policía de España como parte de las acciones para fortalecer la inteligencia migratoria y la cooperación institucional a través de la Red Atenas, en el marco del Programa Regional EUROFRONT de gestión fronteriza.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades del Estado hondureño en materia de control y gestión integral de fronteras, promoviendo mejores mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad, migración y comercio.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), como ente rector de la cooperación internacional no reembolsable, coordinó junto con la Delegación de la Unión Europea en Honduras la visita de una misión del Programa EUROFRONT, encabezada por su director, José Antonio Cambronero, y acompañada por especialistas de FIAP-IILA.

Durante la jornada se desarrolló una reunión de alto nivel presidida por la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, embajadora Evelyn Bautista, con la participación de representantes de la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Seguridad.

Se detalló de manera oficial que en el encuentro se presentaron las líneas estratégicas de EUROFRONT, se analizaron las prioridades nacionales y se identificaron oportunidades de cooperación técnica para impulsar una gestión fronteriza más eficiente, segura y coordinada con los organismos internacionales.

La formación de los funcionarios hondureños en España representa un avance para el fortalecimiento institucional y permitirá incorporar nuevos conocimientos y herramientas en inteligencia migratoria, contribuyendo a una movilidad más ordenada y segura.LB