Honduras fortalece cooperación internacional en reuniones de alto nivel de la OCDE en París

Tegucigalpa – El embajador de Honduras en Francia, Roberto Ochoa Madrid, participó en actividades realizadas en la sede de la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el marco de la 22 Reunión del Grupo Directivo de Alto Nivel del Programa Regional para América Latina y el Caribe (LACRP) y de un almuerzo de trabajo conjunto de los Programas Regionales para América Latina y el Caribe (LAC) y el Sudeste Asiático (SEA).

Las jornadas, desarrolladas bajo el tema “Cadenas de valor interregionales fiables entre América Latina, el Caribe y el Sudeste Asiático para el siglo XXI”, reunieron a representantes gubernamentales, organismos internacionales y socios estratégicos para evaluar los avances del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE e identificar oportunidades de cooperación orientadas al crecimiento inclusivo, la transformación productiva, la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional.

Durante los encuentros se intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre políticas públicas para mejorar la competitividad, promover la inversión, fortalecer la gobernanza y avanzar en la integración económica regional.

Asimismo, se analizaron oportunidades para ampliar la cooperación interregional, impulsar el comercio y la inversión, y desarrollar cadenas de valor más resilientes, eficientes, sostenibles y diversificadas.

El Embajador Madrid, destacó la importancia de consolidar los vínculos de Honduras con la OCDE y los países participantes para intercambiar experiencias, acceder a buenas prácticas internacionales y promover iniciativas que impulsen la modernización económica y el desarrollo inclusivo del país.

La participación de Honduras y las gestiones de la Embajada de Honduras en Francia reflejan el compromiso del Gobierno de la República con el fortalecimiento de las relaciones multilaterales, la integración económica internacional y la promoción de oportunidades para el desarrollo sostenible del país. JS