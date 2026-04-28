Honduras flexibiliza ventana de ingreso para contenedores de exportación a cinco días o 120 horas

Tegucigalpa – La Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), informaron que se acordó ampliar la ventana de ingreso para contenedores de exportación a cinco días o 120 horas.

En un esfuerzo conjunto por facilitar el comercio exterior, informamos que a partir del 1 de mayo, se ampliará la ventana de ingreso para contenedores de exportación a 5 días (120 horas) previos al Estimated Time of Arrival (ETA) de los buques, conforme a su programación de atraque, indicaron ambas instituciones a través de un comunicado conjunto.

Esta ampliación representa un esfuerzo operativo significativo para la terminal, especialmente en un contexto donde los tiempos de permanencia de contenedores de importación se mantienen elevados, afectando los niveles de ocupación.

“Por ello, ambas instituciones mantendremos un monitoreo constante del comportamiento operativo”, indicó la OPC y el Cohep.

La ampliación fortalece la competitividad logística regional y genera valor tangible para la cadena de suministro de Honduras.

Esta medida es el resultado del diálogo activo entre el sector operativo y la empresa privada, diseñada para:

Brindar mayor flexibilidad operativa a los exportadores.

Optimizar la planificación de los flujos de carga.

Asegurar una gestión eficiente y predecible, consolidando a Honduras y la región del CA-4 como un HUB logístico estratégico. (RO)