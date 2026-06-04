Honduras facilita el retorno de patrimonio de migrantes desde EEUU y aguarda dictamen sobre TPS

Tegucigalpa – Roberto Flores Bermúdez, embajador de Honduras en Washington, ofreció hoy una conferencia de prensa en la que destacó que habló sobre estado del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias y una guía del viajero `para hondureños que participen en actividades del Mundial de Fútbol 2026.

Desde el Congreso Nacional se ha impulsado una ley que permite a los migrantes hondureños trasladar su patrimonio libre de impuesto desde Estados Unidos, externó.

Asimismo reflexionó sobre el actual estado del TPS y de la espera al dictamen de la Corte Suprema sobre este beneficio migratorio.

Además anunció que pondrán en marcha un programa de asistencia consular digital.

Con la asistencia digital se buscará resolver algunos problemas de los hondureños que no tienen un consulado cercano a su residencia. A ellos se les brindará asistencia y si es posible la resolución de su problema en casos que se puedan como la recuperación de un pasaporte, el cual puede ser enviado por correo a la residencia del hondureño sin que este deba viajar hasta el consulado más cercano.

Igualmente, informó la disponibilidad de una guía para el viajero para quienes participen en actividades del próximo Mundial de Fútbol que inicia el 11 de junio.

TPS

En ese contexto, también indicó que aguarda un próximo dictamen de la Corte Suprema sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

El embajador explicó que la denominada “Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias” permitirá que los connacionales introduzcan sus bienes, herramientas de trabajo y vehículos sin pagar un solo lempira en tributos aduaneros.

Adicionalmente el Gobierno de Honduras ha publicado una guía para los migrantes hondureños que se encuentran amparados al TPS.

Próximamente deberá existir un pronunciamiento sobre el TPS para Haití y Siria y cualquiera que sea el resultado tendrá también un impacto para Honduras, externó el diplomático.

Al eliminar las barreras arancelarias, el Estado hondureño pretende incentivar un retorno ordenado y seguro, garantizando que el patrimonio construido con sacrificio en países como Estados Unidos pueda ser trasladado íntegramente al territorio nacional.

De su lado, David Hernández, secretario de la embajada en Washington, acotó que si un hondureño trabaja con herramientas en Estados Unidos, las puede ingresar a Honduras sin tener que pagar impuestos.

Según lo aprobado, el límite para la importación de menaje de casa (muebles y electrodomésticos) será de 150 mil dólares, mientras que para las herramientas y equipos de trabajo necesarios para emprender un oficio en Honduras, el monto exonerado asciende a los 100 mil dólares.

Mundial

El embajador de Honduras en Washington también habló del próximo Mundial de fútbol que tendrá como una de sus sedes a Estados Unidos.

En ese sentido, anunció que han preparado una guía del viajero que ya se encuentra disponible en las redes sociales de las Cancillería.

La guía busca evitar que los hondureños se encuentren en una posición que coloque en riesgo su bienestar, dijo. (RO)