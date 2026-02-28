Honduras estará influenciada por El Niño; en riesgo la seguridad alimentaria

Tegucigalpa – Ante la llegada del fenómeno climatológico “El Niño”, el Estado debe prepararse de manera urgente para mitigar el impacto negativo que generará en la seguridad alimentaria del país.

– Para junio de este año pasará de 1.7 a 2.2 millones de hondureños viviendo en inseguridad alimentaria.

Expertos advierten que las altas temperaturas y la disminución de lluvias afectarían la producción agrícola, poniendo en riesgo el abastecimiento y el sustento de miles de familias.

Ya sea la sequía por las altas temperaturas o la lluvia extrema que deja inundaciones, evidencia la vulnerabilidad del país que al final ante los dos extremos afecta la seguridad alimentaria.

El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Francisco Argeñal, dijo que Honduras se encuentra en la actualidad bajo el fenómeno “La Niña”, pero en junio se cambiará a “El Niño”.

La Niña es un fenómeno climático caracterizado por el enfriamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, central y oriental, intensificando los vientos alisios.

En otras palabras, durante La Niña se favorecen las temperaturas más frescas, dijo Argeñal.

En junio bajo influencia de El Niño

Sostuvo que se observan un aumento de temperatura de medio grado por encima del promedio.

Lo anterior significa que Honduras en junio pasará a estar bajo la influencia del fenómeno climatológico El Niño.

El fenómeno de El Niño es un patrón climático natural caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial.

En términos simples, El Niño favorece las altas temperaturas.

Además, destacó que una vez se esté bajo la influencia de El Niño será muy débil, por lo que el país, aunque enfrente los dos fenómenos este año, su mayor estado será neutral.

Ante el fenómeno el gobierno debe de prepararse con programas efectivos, recomendó.

Proyectan 2.2 millones de hondureños en inseguridad alimentaria

“Tenemos proyectado que para este año (2026) subirá la cantidad de compatriotas que viven en inseguridad alimentaria porque no tienen cómo hacerle frente a la compra de alimentos”, expresó la Coordinadora del Observatorio en Seguridad Alimentaria de la UNAH, María Luisa García.

Especificó que para junio de este año pasará de 1.7 a 2.2 millones de hondureños viviendo en inseguridad alimentaria.

“Es preocupante y alarmante la situación que se espera con el fenómeno del Niño porque sabemos que esto produce alteraciones climáticas, llámese sequías o inundaciones”, expresó, al tiempo que llamó a fortalecer el sector agropecuario de Honduras.

La académica recordó que Honduras cuando se produce el fenómeno El Niño, el país cae en sequía, un fenómeno que no solo afecta al Corredor seco, sino es algo a nivel nacional.

Explicó que cuando se produce El Niño, la producción agrícola disminuye y por ende los precios de los granos se encarecen en el mercado, especialmente maíz, frijoles y arroz que constituyen productos esenciales para la dieta básica del hondureño.

Puntualizó que las condiciones dramáticas de los hondureños los obligan a migrar, lo que genera que no haya mano de obra para sacar adelante al sector agrícola del país.

“Abogamos a los gobernantes por medidas permanentes que perduren en el tiempo para evitar estos flujos de migración. Debemos fortalecer el agro mediante la dotación de semillas resilientes a los cambios climáticos, sino continuaremos con altos índices de pobreza y personas viviendo en inseguridad alimentaria”, finalizó. IR