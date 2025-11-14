spot_imgspot_img
Frase del día

“Honduras está esperando que le llamen para proceder con los detalles de la negociación de los asuntos puntualizados en el informe de Barreras al Comercio 2025, preparados por el Departamento de Comercio de EEUU».

Por: Proceso Digital

Fredis Cerrato | Ministro de la SDE

