Frase del día"Honduras está esperando que le llamen para proceder con los detalles de la negociación de los asuntos puntualizados en el informe de Barreras al Comercio 2025, preparados por el Departamento de Comercio de EEUU».Por: Proceso Digital14 de noviembre de 2025 Fredis Cerrato | Ministro de la SDE