“Honduras está en la oscuridad y este gobierno en el oscurantismo”, cuestiona edil Soriano

Tegucigalpa/Choluteca – “Este gobierno tiene a Honduras en el oscurantismo”, anotó este martes el alcalde de la ciudad de Choluteca, Quintín Soriano, al tiempo que lamentó que el gobierno también es intolerante.

«No hay luz en Educación, no hay luz en Salud, no hay en Seguridad y todavía no se mira luz de tanto apagón qué hay», ironizó el alcalde sureño.

“Honduras está en la oscuridad y este gobierno en el oscurantismo”, insistió al tiempo que comparó el “familión” del actual gobierno con una familia que gobernó e hizo lo que quiso, en la época de la Edad Media en Florencia Italia.

Criticó que no tienen la capacidad de desarrollar el Presupuesto General mientras hay tantas necesidades en los distintos sectores sociales.

Seguidamente, dijo que espera que su mensaje “retumbe en el Gobierno”, pero les recordó que hay que ser tolerantes con los mensajes “no lo hacemos por molestar sino para que entiendan que llevan un año y medio sin hacer nada”, zanjó.

Seguidamente, expuso que mientras él en su alcaldía está inaugurando y aclimatando centros educativos pavimentando y llevando electrificación a zonas rurales este gobierno tiene en el oscurantismo a Honduras, repitió. LB