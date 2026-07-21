Honduras espera que EEUU no aumente aranceles a los productos de exportación

Tegucigalpa – El ministro de Desarrollo Económico (SDE), Eddy Ordoñez, manifestó este martes que espera que el gobierno de Estados Unidos no aumente los aranceles a productos hondureños de exportación.

Mencionó que los aranceles impuestos por EEUU vencen el viernes de 24 de julio, y que habrá una nueva ronda a la que se impongan, se mantengan o se las quiten a las naciones.

Ordoñez arguyó que Honduras ha trabajado desde el primer día para que se cree el ambiente propicio y que no se aumente los aranceles y que haya una disminución.

“Nosotros no queremos que se nos aumenten los aranceles, estamos esperando que se disminuyan, si esperamos que se disminuya después del 24 de julio, posiblemente no suceda, pero que no suba”, dijo a periodistas.

Afirmó que se ha creado el entorno para dar todas las herramientas para que EEUU no imponga un arancel adicional del 2.5 %.

El funcionario defendió que el gobierno está tratando de remover las barreras no arancelarias, resolver los reclamos de empresas estadounidenses sobre los trámites y reforzar las relaciones con EEUU.

Avizoró que la decisión del gobierno de EEUU es que mantenga el arancel del 10 % a Honduras hasta que finalice la negociación bilateral, pero que el objetivo es que no haya aumento. AG