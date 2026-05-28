“Honduras es un país seguro para visitar”, defiende ministro de Turismo

Tegucigalpa – “Honduras es un país seguro para visitar”, dijo hoy el ministro de Turismo, Andrés Ehrler, quien exhortó a visitar sin ningún tipo de temor los distintos lugares que ofrece el país centroamericano.
Pese a reportes de repunte de la violencia, el funcionario aseguró que las zonas turísticas se encuentran resguardadas, por lo que Honduras es un país seguro para visitar.
La prueba de que Honduras es un país seguro es que hace más de 10 años no se reporta una incidencia con turistas.
En ese sentido, invitó a visitar Honduras y conocer todo lo que el país puede ofrecer.
Las zonas turísticas se encuentran resguardadas no solo por los cuerpos de seguridad del Gobierno, sino también por empresas privadas, aseguró.
“Honduras es un país seguro y eso lo garantizan los números y los turistas que llegan a los sitios de turismo”, enfatizó.
El turista puede llegar a los distintos sitios y caminar por las calles sin ningún tipo de temor, afirmó. (RO)