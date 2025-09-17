Honduras es un país de pasó de la droga y también productor, reconoce jefe de FFAA sobre informe de EEUU

Tegucigalpa – El jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, reconoció este martes que Honduras es un país de paso por su aspecto geográfico de los cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

Asimismo, añadió que debido a ser un país de tránsito de droga, esto ha causado que el territorio hondureño sea para producción de droga, refiriéndose a los hallazgos de plantaciones.

“Honduras es un país de paso geográficamente, también es un país productor porque hemos encontrado hallazgos de plantación de coca”, dijo a canal 11.

(LEER): EEUU incluye a Honduras en lista de países de alto tránsito de drogas en 2025

El lunes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estableció que Honduras se encuentra entre las naciones con mayor tránsito de droga durante el presente año.

El general Hernández consideró que el comunicado del Departamento de EEUU es congruente con la realidad que hay en la región.

Aceptó que Honduras es una nación del tránsito de droga por su geografía, y que ha sido una situación histórica que ha lidiado el país.

Sostuvo que debe hablar con la verdad, y que el crimen organizado transnacional afecta la sociedad hondureña y estadounidense.

“Estamos ante una realidad que puede ser una amenaza a un miembro de su familia, directa o indirectamente”, expresó.

Puntualizó que debe asumir este informe con responsabilidad, profesionalismo y la luz de la razón. AG