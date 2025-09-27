spot_imgspot_img
Frase del día

“Honduras es un Estado feminicida. porque teniendo la responsabilidad absoluta de investigar, lamentablemente, hechos consumados de muertes violentas de mujeres y femicidios (…), sencillamente se rehúsan a investigarlos”.

Por: Proceso Digital

Julissa Villanueva | Viceministra de Seguridad

