Honduras es el país de CA con mayor déficit de personal sanitario, recuerda ASJ

Tegucigalpa – La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía, lamentó que en Honduras solo haya 7 enfermeras por cada 10 mil habitantes.

Munguía señaló que Honduras cuenta con menos enfermeras en comparación con otros países de la región, mientras El Salvador tiene 10 enfermeras por cada 10 mil habitantes, Costa Rica la relación es de 41, mientras que en el país hay déficit de personal de salud.

“Es lamentable realmente que esta situación, la crisis actual, especialmente porque esto tiene un impacto en el servicio de la salud”, dijo al recordar que las protestas de enfermeras ya cumplen 12 días.

La especialista de la salud dijo que Honduras cuenta con un modelo de salud curativo, lo que demanda atenciones continuas, permanentes, prontas, para poder garantizarle el acceso a la salud a la población.

Detalló que en 2021 habían más de 17 millones de atenciones al año, sin embargo, en el 2022, por todas los conflictos sociales, la calidad de la atención médica ha bajado de más de 17 millones a 10 millones, cerrando el 2024 con 10 millones 481 mil 824, “esto implica que la oportunidades para la población de tener acceso a una atención médica es limitada cada vez”. VC