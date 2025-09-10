Honduras es declarada libre de analfabetismo

Tegucigalpa – Honduras fue declarada este martes como territorio libre de analfabetismo, a través del Programa Nacional de Alfabetización José Manuel Flores Arguijo.

Entre 2023 y el año 2025, el Programa Nacional de Alfabetización alfabetizó a 462 mil 698 personas. A esta cifra se suman 107 mil 583 hondureños que aprendieron a leer y escribir mediante otros programas alternativos de la Secretaría de Educación, alcanzando un total de 570 mil 281 alfabetizados.

La edad promedio de los beneficiados es de 44 años, entre ellos mil 13 personas mayores de 90 años y 38 mil 95 jóvenes entre 15 y 20 años. Asimismo, 2 mil 524 privados de libertad fueron alfabetizados en centros penitenciarios durante 2023 y 2024.

El programa también incluyó la diversidad cultural de Honduras, al contextualizar la cartilla “¡Yo, Sí Puedo!” en lengua miskita, con la cual se alfabetizó a 296 pobladores del departamento de Gracias a Dios.

En ese orden, el secretario de Educación, Daniel Sponda, aseveró que este es un triunfo del pueblo hondureño y que es una tarea significativa.

Cabe mencionar, que los estándares e indicadores internacionales, establecen que un territorio puede declararse libre de analfabetismo cuando los indicadores de analfabetismo están por debajo del seis por ciento, y Honduras redujo la tasa de analfabetismo al 3.7 %.

Esta declaratoria es avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). PD