Honduras entrega a EEUU a Jorge Marcelo Manso con alerta roja por tráfico de cocaína

San Pedro Sula – Agentes de la Unidad de Interpol de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se trasladaron hasta el estado de Houston-Texas, para hacer entrega del ciudadano Jorge Marcelo Manso, quien tenía una notificación roja de búsqueda internacional de ese país norteamericano, por el delito de tráfico de cocaína.

Las unidades encargadas salieron en horas tempranas bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde la ciudad de San Pedro Sula, hacia el aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua, donde abordaron un vuelo comercial con destino a Estados Unidos, donde se llevó a cabo la entrega del ciudadano a las autoridades que lo solicitaron.

Este se trata de un hombre de 56 años, de nacionalidad cubana – estadounidense, y residente en la colonia Universidad de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, mismo lugar donde fue requerido por los agentes uniformados.

Los agentes de la Unidad de Interpol llevaron a cabo los trámites correspondientes para realizar la entrega del imputado al país norteamericano donde enfrentará los cargos que se le acusan en su contra.

La captura de este individuo se llevó a cabo el día 14 de enero del presente año, por agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida (DDCV) en coordinación con agentes de Interpol de la DPI y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), mediante labores de inteligencia y localización en la localidad antes indicada.

Dicho ciudadano cuenta con notificación roja de localización y búsqueda internacional y orden de arresto, en fecha 18 de febrero del 2009 por la supuesta comisión del delito de tráfico de cocaína, emitida por el Tribunal Número 11 Judicial del Condado de Miami, Florida, Estados Unidos.

Según el documento judicial, el 12 de diciembre de 2008, en el condado de Miami- Florida, Jorge Manso realizaría un negocio de drogas en su residencia, donde acordaron con otra persona que se le entregarían seis kilogramos de cocaína. Ese mismo día, la policía realizó un registro en su residencia y descubrió más de 120 mil dólares estadounidenses y un kilogramo de cocaína. Este admitió haber participado en el negocio de drogas por lo que salió bajo fianza el 13 de diciembre de 2008.

Poco después huyó de los Estados Unidos, el 13 de mayo de 2010, por lo que el Tribunal de Distrito Sur de Florida emitió una orden de arresto contra el imputado por fuga ilegal para evadir la justicia de ese país.

Cabe señalar, que, según el informe investigativo realizado por los agentes de Interpol, el sospechoso ingresó al país de manera irregular desde el año 2015.

En ese sentido, Interpol logró identificar y ubicar al sospechoso, el cual se pudo constatar que existía una notificación roja internacional en su contra solicitada por las autoridades de ese país del norte. IR