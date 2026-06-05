Honduras entre las diez crisis de desplazamiento de personas más desatendidas del mundo: Conadeh

Tegucigalpa – Honduras se encuentra entre las diez crisis de desplazamiento de personas más desatendidas del mundo, alertó hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El ente defensor de derechos humanos expresó hoy su preocupación tras la publicación del informe “Las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo” del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) que ubica a Honduras entre las 10 crisis más ignoradas a nivel global junto a países de Asia, África y América.

El Consejo Noruego para Refugiados menciona, en su informe, las 10 crisis de desplazamiento más desatendidas con base en la atención de los medios, el financiamiento, la voluntad política y la escala de del desplazamiento y hace referencia a países como Sudán, República Democrática del Congo, Colombia, Yemen, Afganistán, Honduras, Ecuador, Camerún, Nigeria y Mozambique.

Falta de respuesta del Estado

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que el informe evidencia la falta de respuesta del Estado hondureño frente al desplazamiento forzado.

“Esto evidencia la falta de respuesta que existe en el tema del desplazamiento forzado. Si bien es cierto el país ha tenido avances en la creación de políticas públicas, no es suficiente. Se necesita del apoyo económico para dar respuestas”, declaró.

Según el documento del NRC, Honduras enfrenta una crisis de tres frentes que van desde la inseguridad, choques climáticos y desplazamiento forzado.

Añade que, en los primeros nueve meses de 2025, al menos 21 mil personas fueron obligadas a desplazarse internamente, incluidas más de 9 mil por violencia. Una de cada cinco personas desplazadas se ve forzada a huir nuevamente porque sigue insegura en los lugares de acogida.

Reyes advirtió que el panorama se agravó en 2025, ya que Honduras antes del 2025 había recibido apoyo y financiamiento por la cooperación internacional y con eso se venía dando respuesta, de alguna manera, a las víctimas.

A partir del 2025 estamos evidenciando una reducción y muchas de las organizaciones e instituciones que estaban atendiendo el desplazamiento forzado ya no lo están atendiendo, ni brindando una respuesta”, explicó.

“Fronteras invisibles” trazadas por la violencia

El informe revela que la respuesta humanitaria en Honduras solo tuvo 11 % de financiamiento en 2025 y el país quedó excluido de la planificación de ayuda para 2026. También señala que “fronteras invisibles” trazadas por la violencia criminal atrapan a la población en sus barrios y bloquean el acceso a salud, escuelas y empleos.

A eso se suma que, durante la estación seca, los incendios que arrasaron con casi 60 mil hectáreas y las lluvias extremas dañaron la infraestructura urbana.

Para el Conadeh, la salida pasa por aplicar la legislación existente. “Es importante como país ir trabajando en la reglamentación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, pero también en que se pueda reglamentar el manejo de los fondos y la asignación de esos recursos”, indicó Reyes.

Víctimas deben recibir asistencia inmediata

La defensora de los derechos humanos fue enfática en la responsabilidad estatal. Si la cooperación internacional ha reducido sus fondos, el Estado como tal tiene que suplir esa necesidad.

Es responsabilidad del Estado atender a las víctimas de desplazamiento forzado. Es importante que las personas que salen huyendo de su comunidad, de su barrio, de su colonia, tengan una respuesta por parte del Estado”, afirmó.

Reyes concluyó que las víctimas deben recibir asistencia inmediata. Que lleguen a las instituciones competentes para atender el tema del desplazamiento forzado y que se les brinde asistencia humanitaria, alojamiento temporal, alimentación y la reubicación, pero también todas las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad personal. (RO)