Honduras enfrenta un escenario crítico ante el cambio climático, advierte César Quintanilla

Tegucigalpa – El experto en cambio climático, César Quintanilla, alertó que Honduras se encuentra en una situación altamente vulnerable frente a los efectos del calentamiento global, marcada por el incremento de temperaturas, la reducción de fuentes de agua y la intensificación de fenómenos extremos.

Durante una entrevista con Proceso Digital, el especialista señaló que el país ya experimenta impactos visibles del cambio climático, particularmente en la disminución de los recursos hídricos y en la alteración de los ciclos naturales, lo que compromete tanto el abastecimiento de agua como la producción agrícola.

Quintanilla explicó que esta situación podría agravarse con la evolución de fenómenos como El Niño, los cuales tienden a reducir significativamente las lluvias y provocar sequías prolongadas. Este escenario, indicó, genera un efecto en cadena que afecta la seguridad alimentaria, la generación de energía y la estabilidad económica del país.

Asimismo, advirtió que la dependencia de Honduras de la generación hidroeléctrica representa un riesgo ante la disminución de los caudales de los ríos, lo que podría traducirse en problemas de abastecimiento energético y mayores costos en la producción eléctrica.

El experto también destacó que el país enfrenta temperaturas cada vez más extremas, así como una reducción progresiva de las reservas de agua subterránea, evidenciada en el descenso de los mantos freáticos y la dificultad creciente para acceder al recurso en diversas regiones.

En ese sentido, subrayó la necesidad de tomar medidas urgentes para mitigar los efectos del cambio climático, incluyendo la implementación de estrategias de adaptación, el fortalecimiento de la gestión del agua y la adopción de políticas sostenibles que permitan reducir la vulnerabilidad del país.

Quintanilla concluyó que el cambio climático ya no es un escenario futuro, sino una realidad que impacta directamente a Honduras, por lo que insistió en la importancia de actuar de manera inmediata para evitar consecuencias más severas en los próximos años. JS