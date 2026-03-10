Honduras enfrenta desafíos históricos que ningún gobierno puede resolver en pocas semanas: María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – En respuesta a un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que concluye que Honduras sigue sin dirección clara tras 40 días del nuevo Gobierno, la designada presidencial María Antonieta Mejía argumentó que el país enfrenta desafíos históricos que ningún gobierno puede resolver en pocas semanas.

A casi cuarenta días del inicio de la actual administración, es necesario recordar que los procesos de transformación del Estado no se construyen de manera inmediata, sino mediante decisiones responsables, planificación estratégica y acciones progresivas orientadas a resolver los problemas estructurales del país, reflexionó la funcionaria.

Ante el comunicado emitido por sectores académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es importante reafirmar que el Gobierno de la República mantiene un profundo respeto por el pensamiento crítico, la libertad académica y el debate responsable como pilares…

Acotó que el Gobierno de la República mantiene un profundo respeto por el pensamiento crítico, la libertad académica y el debate responsable como pilares fundamentales de una democracia sólida.

En ese contexto, argumentó que el presidente Nasry Asfura asumió el gobierno con un compromiso claro: recuperar la eficiencia institucional, impulsar el desarrollo económico y devolverle a los hondureños la confianza en sus instituciones. En ese camino ya se han iniciado acciones orientadas a fortalecer la gestión pública, ordenar las finanzas del Estado y sentar las bases de políticas que generen estabilidad y oportunidades.

El diálogo con la academia, la sociedad civil y todos los sectores del país siempre será bienvenido. La crítica responsable contribuye a mejorar la gestión pública, pero también es necesario reconocer que los cambios estructurales requieren tiempo, coordinación institucional y voluntad colectiva, zanjó la designada presidencial.

A casi 40 días del inicio del gobierno del presidente Asfura, la UNAH encendió las alarmas sobre la conducción del Estado, al señalar falta de dirección estratégica, ausencia de resultados visibles y señales de improvisación en áreas clave del país.

En un análisis público señaló que aunque los primeros días de una administración suelen destinarse a organización interna, la magnitud de los problemas estructurales del país exige liderazgo claro, decisiones firmes y señales inmediatas de conducción. (RO)