Honduras enfrenta déficit del 80% de médicos, decreto de emergencia era para fortalecer el sistema, no para debilitarlo: Umaña

Tegucigalpa- El diputado y médico Carlos Umaña lanzó advertencia sobre la crisis estructural del sistema sanitario hondureño, señalando que las actuales decisiones están debilitando aún más la red pública en lugar de fortalecerla.

-“Sin médicos no hay salud”: Carlos Umaña reitera colapso del sistema y advierte riesgo para la población.

“El decreto de emergencia en el sector salud era para fortalecer el sistema, no para debilitarlo”, cuestionó Umaña, al tiempo que rechazó cualquier intento de avanzar hacia la privatización como solución.

Según explicó, la medicina privada no tiene capacidad para absorber la demanda nacional, aunque sí abre la puerta a intereses económicos particulares.

El congresista insistió en la necesidad de construir un nuevo modelo que garantice salud universal y un sistema digno de jubilación, señalando que esta propuesta ha sido planteada por años sin avances concretos.

En medio del conflicto, remarcó que el Colegio Médico de Honduras también elevó sus exigencias ante lo que califican como una crisis sin precedentes.

Entre los principales problemas destacan un déficit de al menos 18,000 médicos en el sistema público, más de 3,500 galenos sin salario, despidos e inestabilidad laboral, así como contratos precarios bajo la modalidad de interinato.

Umaña detalló que actualmente Honduras requiere unos 23,000 médicos, pero el sistema público apenas cuenta con 5,000, lo que representa un déficit cercano al 80%. Esta situación ha derivado en hospitales colapsados, atención tardía o inexistente y un creciente riesgo para la vida de la población.

A esto se suma la sobrecarga laboral del personal activo, así como la migración y abandono del sistema por parte de profesionales de la salud en busca de mejores condiciones.

Ante este panorama, el gremio médico exige al Gobierno el pago inmediato de salarios atrasados, el cese de despidos, estabilidad laboral, contratación masiva de personal y respeto a los profesionales de la salud.

“Sin médicos no hay salud”, advirtieron, al tiempo que alertan sobre una posible profundización de la crisis si no se adoptan medidas urgentes.LB