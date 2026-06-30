Honduras enfrenta crisis por falta de suero antiofídico, alerta Coalición Ambiental

Tegucigalpa – La Coalición Ambiental de Honduras (COAH), lanzó un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades sanitarias para atender la falta total de suero antiofídico en el sistema de salud pública, una situación que calificó como una «crisis silenciosa» que pone en riesgo la vida de miles de personas, especialmente en las zonas rurales y productivas del país.

De acuerdo con la organización, la ausencia de este medicamento esencial convierte accidentes por mordeduras de serpientes venenosas, como la coral (Micrurus nigrocinctus) y la cascabel (Crotalus simus), en tragedias que podrían evitarse con un tratamiento oportuno. La COAH advirtió que esta carencia vulnera el derecho fundamental a la salud de la población hondureña.

Ante este panorama, la organización exigió la ejecución inmediata de medidas concretas, entre ellas la compra e importación transparente de suero antiofídico polivalente para abastecer todos los hospitales públicos y centros de salud ubicados en las comunidades de mayor riesgo. Asimismo, solicitó impulsar proyectos nacionales de investigación sobre las especies de serpientes del país para fortalecer el desarrollo de antídotos específicos.

La Coalición Ambiental también pidió la creación de una partida presupuestaria permanente que garantice el abastecimiento continuo de estos medicamentos, así como la implementación de programas obligatorios de capacitación para el personal de salud en el manejo de accidentes ofídicos, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y aumentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes afectados. JS