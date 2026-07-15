Honduras en una Taza: La Ruta del Café que Conquista al Mundo

Tegucigalpa– El café en Honduras no es únicamente un producto agrícola; es historia, identidad, cultura y desarrollo. Cada taza de café hondureño cuenta la historia de miles de familias que, generación tras generación, han cultivado uno de los mejores cafés del mundo en las montañas del país. Hoy, Honduras es el mayor productor y exportador de café de Centroamérica y uno de los principales productores de café arábica de alta calidad a nivel mundial.

El aromático grano se cultiva en 15 de los 18 departamentos del país y en 210 de los 298 municipios hondureños, generando más de un millón de empleos directos e indirectos a lo largo de toda su cadena productiva. El café representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola y continúa siendo el principal producto agrícola de exportación del país. Sus mercados más importantes incluyen Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia, Japón y Corea del Sur, donde el café hondureño es altamente apreciado por sus perfiles sensoriales únicos y su excepcional calidad.

El reconocimiento internacional del café hondureño ha sido respaldado por múltiples galardones obtenidos en competencias internacionales como la Taza de Excelencia (Cup of Excellence), considerada la máxima distinción que puede recibir un café de especialidad. Durante los últimos años, el café producido en Honduras ha alcanzado puntuaciones superiores a los 90 puntos sobre 100 y han sido subastados a precios récord en mercados de Asia, Europa y Norteamérica. Países como Japón, Taiwán, Corea del Sur y China han mostrado un creciente interés por los microlotes hondureños, mientras que los consumidores europeos continúan demandando cafés provenientes de regiones como Marcala, Copán y Comayagua.

El corazón cafetalero del centro y occidente de Honduras

La Ruta del Café Lenca atraviesa algunos de los departamentos más emblemáticos del país, donde la riqueza cultural y la tradición cafetalera convergen para ofrecer una experiencia única.

Comayagua

Ubicado en el centro del país, Comayagua es uno de los principales departamentos productores de café de Honduras y concentra una importante superficie cultivada. Su café se caracteriza por notas dulces, afrutadas y achocolatadas gracias a sus microclimas y elevaciones montañosas. Además, es la antigua capital de Honduras y alberga uno de los centros históricos coloniales mejor conservados de Centroamérica. Entre sus mayores atractivos destacan su Catedral, el reloj más antiguo del continente americano aún en funcionamiento y su tradicional alfombra de aserrín durante Semana Santa.

La Paz

La Paz es sinónimo de café de especialidad. El municipio de Marcala posee la primera Denominación de Origen Protegida (DOP) otorgada al café en Centroamérica, reconocimiento que garantiza la autenticidad y calidad de su producción. El Café Marcala es reconocido internacionalmente por sus notas florales, cítricas y su delicada acidez. Sus montañas son hogar de cientos de pequeños productores que han convertido al café en un verdadero patrimonio cultural.

Intibucá

Conocido por sus imponentes bosques de altura y por ser hogar del pueblo indígena Lenca, Intibucá produce algunos de los cafés cultivados a mayor elevación en Honduras. La combinación entre clima frío y suelos fértiles permite obtener perfiles complejos con notas dulces y especiadas. La Esperanza, su cabecera departamental, es considerada la ciudad más alta y fría de Honduras, famosa por su gastronomía tradicional y la riqueza de sus comunidades indígenas.

Lempira

Lempira lleva el nombre del héroe nacional indígena que resistió la conquista española. Sus montañas son ideales para la producción de café de altura y gran parte de su economía rural gira alrededor del aromático grano. Gracias, su ciudad más emblemática, combina historia, cultura y naturaleza con atractivos como el Fuerte San Cristóbal y su cercanía al Parque Nacional Celaque, donde se encuentra la montaña más alta de Honduras.

Copán

El departamento de Copán es uno de los grandes referentes del café hondureño. Sus cafés son reconocidos por sus notas achocolatadas, caramelo y frutas maduras, características que le han permitido obtener numerosos premios internacionales. Además, es uno de los principales destinos turísticos del país gracias a su extraordinario patrimonio arqueológico maya y a la hospitalidad de sus comunidades cafetaleras.

La Ruta del Café Lenca: un viaje que despierta todos los sentidos

La Ruta del Café Lenca es mucho más que un recorrido turístico; es una experiencia que permite conocer la esencia de Honduras a través de sus paisajes, su gastronomía y el esfuerzo de miles de familias productoras.

Primera parada: Comayagua

El recorrido puede comenzar en la histórica ciudad de Comayagua. Además de disfrutar de su riqueza colonial, los visitantes pueden recorrer fincas cafetaleras cercanas donde es posible conocer el proceso de cultivo del café desde la siembra hasta su procesamiento. Muchos productores ofrecen experiencias de catación y degustación, permitiendo descubrir las características únicas del café producido en la región.

No puede faltar una caminata por el centro histórico, una visita al museo de arqueología y disfrutar de la gastronomía local acompañada de una excelente taza de café hondureño.

Segunda parada: Marcala, La Paz

Marcala representa el epicentro del café de especialidad en Honduras. Aquí los turistas pueden participar en recorridos especializados donde aprenden sobre:

El cultivo del café en sombra.

La recolección manual del grano maduro.

El despulpado y fermentación.

El secado en patios y camas africanas.

La clasificación y tostado.

Los procesos de empaque y exportación.

La experiencia se complementa con talleres de barismo y catación impartidos por productores locales, quienes comparten orgullosamente la historia detrás de cada taza.

Tercera parada: La Esperanza, Intibucá

En Intibucá, el turismo cafetalero se fusiona con el turismo cultural. Los visitantes pueden conocer comunidades lencas que han conservado sus tradiciones ancestrales y recorrer plantaciones de café ubicadas a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar.

La gastronomía local es uno de sus mayores atractivos: pan artesanal, papas cultivadas en altura y bebidas tradicionales hacen de esta parada una experiencia inolvidable.

Cuarta parada: Gracias, Lempira

Gracias es posiblemente uno de los destinos más completos de la Ruta del Café. Después de visitar sus fincas cafetaleras, los turistas pueden disfrutar de:

Las aguas termales naturales.

El Fuerte San Cristóbal.

Senderismo en el Parque Nacional Celaque.

Observación de aves.

Experiencias gastronómicas basadas en productos locales.

Muchos emprendimientos comunitarios ofrecen hospedajes rurales donde el visitante puede despertar rodeado de cafetales y compartir con las familias productoras.

Quinta parada: Copán Ruinas

El viaje culmina en Copán Ruinas, uno de los destinos turísticos más importantes de Centroamérica. Además de visitar el Parque Arqueológico y conocer la grandeza de la civilización maya, los turistas pueden recorrer fincas cafetaleras galardonadas internacionalmente.

Algunas experiencias incluyen:

Participar en la cosecha del café.

Aprender técnicas de tostado artesanal.

Degustar cafés premiados en competencias internacionales.

Visitar beneficios húmedos y secos.

Conocer el proceso de exportación hacia los principales mercados del mundo.

El encanto de Copán Ruinas radica en que permite cerrar el recorrido comprendiendo cómo el café hondureño ha conquistado los paladares más exigentes del planeta.

El turismo cafetalero: una oportunidad para Honduras

Uno de los mayores tesoros de la Ruta del Café es que permite acercar al visitante al trabajo de los productores. Diversas fincas cafetaleras hondureñas han comenzado a abrir sus puertas al público nacional e internacional, ofreciendo experiencias educativas y culturales que permiten conocer todo el proceso productivo del café:

Producción de almácigos y viveros.

Siembra del cafeto.

Manejo sostenible de las plantaciones.

Cosecha selectiva del fruto.

Beneficiado húmedo y seco.

Clasificación y selección del grano.

Tostado.

Catación profesional.

Empaque y comercialización.

Exportación hacia los principales mercados internacionales.

Estas experiencias no solamente fortalecen el turismo rural, sino que generan nuevas fuentes de ingresos para las comunidades productoras y promueven el consumo consciente del café hondureño.

Una invitación a construir la Ruta del Café de Honduras

Honduras posee todos los elementos necesarios para posicionarse como uno de los principales destinos de turismo cafetalero en América Latina. La combinación entre café de especialidad, riqueza cultural, patrimonio histórico y biodiversidad constituye una oferta turística única que merece ser promovida a nivel nacional e internacional.

La Secretaría de Turismo de Honduras y la Subsecretaría de Caficultura tienen ante sí una extraordinaria oportunidad para desarrollar una estrategia conjunta que impulse la «Ruta del Café de Honduras» como una marca país. Esta iniciativa podría incluir:

Campañas internacionales de promoción turística.

Paquetes turísticos especializados para visitantes nacionales y extranjeros.

Certificación de fincas cafeteras con vocación turística.

Festivales del café en las principales regiones productoras.

Creación de un pasaporte turístico del café hondureño.

Alianzas con aerolíneas, hoteles y operadores turísticos.

Promoción digital dirigida a los mercados internacionales que ya consumen café hondureño.

El café ha llevado el nombre de Honduras a las mesas más exclusivas del mundo. Ha conquistado paladares en Asia, Europa y Norteamérica. Ahora es momento de que quienes disfrutan una taza de nuestro café puedan venir a conocer el lugar donde nace.

La Ruta del Café Lenca no es solamente un recorrido turístico; es una invitación a descubrir el alma de Honduras, una tierra donde las montañas producen uno de los mejores cafés del planeta y donde cada grano cuenta una historia de trabajo, tradición y orgullo nacional. IR