Honduras en mejor posición competitiva porque no pagará aranceles a EEUU, celebra empresario maquilador

Tegucigalpa – El directivo de la Asociación de Maquiladores, Jesús Canahuati, celebró que desde el martes 24.02.2026. Honduras queda en mejor posición competitiva porque ya no pagará aranceles a Estados Unidos.

– Únicamente queda vigente el arancel del 25 % a los arneses.

Detalló que Honduras con esta nueva determinación de Estados Unidos, de intercambiar un arancel que la Corte Suprema dio por terminado porque dictaminó que el presidente Donald Trump no tenía auto autoridad para dar este tipo de aranceles recíprocos al mundo.

Agregó que el gobernante de EEUU en respuesta al fallo de la justicia hace un nuevo arancel del 10 % para todo el mundo, pero en ese nuevo tributo se tipifican excepciones que son México, Canadá y CAFTA, Centroamérica y República Dominicana, donde está Honduras.

“O sea que Honduras, a partir de ayer (24.02.2026), queda exenta del 10 % y el mundo queda con un arancel del 10 %. Sin embargo ese arancel del 10 %, luego dijo Trump que sería del 15 %. Honduras siempre queda exenta porque este arancel no le aplica”, manifestó Canahuati.

Ejemplificó que no pagarán el 10 % de aranceles a EEUU, productos como el café, banano, textiles y otros productos, no así los arneses que sí quedan con el 25 % porque así lo determinó la Corte Suprema de Justicia.

Canahuati citó que en el campo de los textiles Honduras compite con países asiáticos como Bangladesh, Pakistán, Vietnam, China, entre otros.

“Los inversionistas todavía están asimilando todo esto de los aranceles y pues no han visto la letra fina de las exclusiones”, subrayó.

El arancel sobre los arneses sigue vigente para Honduras y para todo el mundo, exceptuando México y Canadá, entonces ante esa situación estamos en desventaja ante estos dos países, sin embargo el presidente Asfura está hablando directamente eso con el presidente Trump para lograr eliminar ese 25 % adicional. JS