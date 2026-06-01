Honduras en el diván: Psicoanálisis de una república herida

Por Alma Adler

Todo lo que una sociedad no enfrenta, lo hereda. Honduras carga con el peso de un trauma colectivo que nadie ha querido nombrar. Hasta ahora.

Honduras debería recostarse en el diván. No para llorarse con la vieja elocuencia de los países que han aprendido a narrar su realidad, sino para escuchar la verdad que casi siempre evita: el país no tropieza por falta de leyes, sino por falta de consecuencia.

Sabemos lo que está mal y sabemos cómo corregirlo, pero hemos desarrollado una habilidad extraordinaria para tolerar el deterioro. Esa es la neurosis de la República: conocer el daño y regresar a él. La ley tiene buena letra —suena bien en el papel, se cita con gravedad—, pero cuando debe bajar al terreno, pierde filo. Aparece entonces la vieja coreografía: el expediente que camina despacio o desaparece, el influyente que llama, el ciudadano que espera. Nadie rompe la República de una sola vez; se la va vaciando desde adentro, despacito, sin escándalo.

Las cifras son la evidencia de ese trauma. En 2024, Honduras registró 2,690 homicidios, con una tasa de 27.2 por cada 100 mil habitantes. La violencia contra las mujeres sigue marcando la vida nacional: más de 75 muertes violentas y femicidios fueron reportados en los primeros cuatro meses de 2026. La pobreza, instalada en el 62.9 % de los hogares, se hereda como la deuda y el silencio.

El hospital sin medicamentos es una declaración de prioridades. El barril de agua a 80 lempiras en Tegucigalpa —600 % más caro que el agua por tubería— es el precio que paga quien no tiene más remedio. En el campo, el jornalero abandona la milpa y emigra: en 2024 las remesas superaron los 9,000 millones de dólares, más del 27 % del PIB. El país que expulsa a su gente vive del dinero que esa gente envía desde el destierro —y eso permite a los gobiernos postergar las reformas urgentes.

La corrupción tampoco es una palabra abstracta. Tiene expedientes, nombres, rutas, silencios y uniformes. El caso del exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, declarado culpable de narcotráfico en una corte federal de Nueva York, no fue una anécdota judicial: fue una grieta moral del Estado. Cuando la autoridad encargada de proteger termina asociada al crimen, la ley deja de inspirar respeto y empieza a producir miedo.

Pero hay algo más perturbador que la corrupción: la costumbre. Ese mecanismo silencioso que convierte la excepción en regla hasta que nadie recuerda que alguna vez hubo regla. Así opera Honduras: no como un Estado fallido en el sentido más simple, sino como un Estado capturado que todavía se nombra democracia. No estamos ante un país que falla solamente. Estamos ante una sociedad que aprendió a vivir alrededor de esa falla. El problema no es solo la herida. Es que ya no duele.

“Así es Honduras”, decimos.

Esa frase debería abolirse por decreto. Con ella se absuelve al funcionario, al corrupto, al irresponsable, al que incumple, al que llega tarde, al que se sirve del Estado y luego se envuelve en la bandera. Cada vez que la decimos, el país retrocede.

En el fondo de las crisis estructurales del país, no hay una inclinación genética al fraude ni una condena moral. Hay algo más concreto y más grave: una cultura pública que ha tolerado el atajo. El “largo” no es un personaje pintoresco; muchas veces es el resultado de un ciudadano desamparado frente a una burocracia que lo excluye, lo maltrata o le enseña que por la vía correcta no siempre llega a ninguna parte.

Detrás de cada crisis estructural hay un mismo orden: el que deja pasar al que evade, abandona al que cumple y convence a los excluidos de que su lugar es ese. La violencia no brotó sola —la cultivó una sociedad que dejó de asignarle valor a la vida del otro. La educación no fracasó por falta de aulas: fracasó cuando enseñar a pensar se volvió inconveniente. Y la pobreza más profunda no es la del ingreso sino la de quien internalizó que el país prometido tiene dueños, y que él no es uno de ellos. Una identidad que solo decora septiembre reproduce ese orden.

La pregunta final no es quién vendrá a salvarnos. Esa fantasía ha hecho demasiado daño. También ha sido útil: mientras el ciudadano espera salvadores, el poder administra la espera.

La pregunta verdadera es cómo se construye ciudadanía en un país donde el poder perfeccionó el arte de no rendir cuentas y donde demasiados ciudadanos fueron educados para esperar poco, reclamar tarde y adaptarse pronto. Se construye recuperando algo elemental: consecuencia. Que la ley obligue también a quienes la invocan. Que la palabra pública tenga costo cuando miente. Que la cultura forme criterio. Que la identidad deje de ser postal patriótica y se convierta en exigencia diaria.

Construir ciudadanía no es un taller de buenas intenciones: es una disputa contra la vieja comodidad nacional. Es dejar de buscar el atajo y empezar a exigir la puerta; dejar de pedir favores donde existen derechos; dejar de celebrar al “vivo” cuando en realidad está rompiendo el país. Es entender, de una vez, que Honduras no es hacienda de partidos ni piñata de funcionarios. Es el país de todos. Y un país de todos no se mendiga: se defiende.

No se puede pedir ciudadanía madura a un pueblo al que se le han negado educación y pensamiento crítico durante generaciones. Formar ciudadanos es tan urgente como construir hospitales, carreteras o sistemas de seguridad.

La transformación pendiente no es otra promesa ni otro salvador: son ciudadanos capaces de pensar sin permiso, de juzgar sin miedo, de exigir sin esperar. Una democracia sin ciudadanos formados es apenas una urna abierta en un país sin futuro. El cambio, o el diván como destino.

Fuentes:

¹ Observatorio Nacional de la Violencia, IUDPAS-UNAH, Boletín Nacional enero-diciembre 2024; Associated Press, 21 de mayo de 2026; Centro de Derechos de Mujeres / Contracorriente, 2025-2026; Instituto Nacional de Estadística, medición de pobreza 2024; Banco Mundial, Honduras Learning Poverty Brief.

² El Heraldo, “Barril de agua cuesta hasta L80; hasta 600 % más caro que el agua por tubería en Tegucigalpa”, 18 de mayo de 2026.

³ Associated Press, caso Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, exjefe de la Policía Nacional de Honduras, declarado culpable de narcotráfico ante una corte federal de Nueva York.

⁴ Banco Central de Honduras, Informe de Remesas Familiares 2024; Banco Mundial, Personal remittances, received (% of GDP) — Honduras, 2024.