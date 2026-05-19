Honduras en alerta epidemiológica preventiva ante brote de sarampión en Guatemala

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud de Honduras (Sesal), informó este martes que si bien en el país no se registran casos activos de sarampión, se ha determinado mantener una vigilancia epidemiológica activa y permanente en todo el territorio debido al riesgo de brotes en la región, particularmente tras una alerta reportada en la vecina República de Guatemala.

Como medida inmediata, las autoridades sanitarias han intensificado las acciones de vacunación y de prevención, priorizando el control en los puntos de entrada terrestres, aéreos y marítimos del país para evitar el ingreso del virus.

La Sesal manifestó su preocupación debido a que actualmente Honduras presenta coberturas de vacunación inferiores al 95 % esperado en sus 298 municipios. Esta brecha en la inmunización incrementa significativamente el peligro de que ocurran brotes locales a partir de casos importados, lo que a su vez facilitaría la transmisión comunitaria.

📢 COMUNICADO IMPORTANTE | Sarampión en HondurasLa Secretaría de Salud informa a la población que actualmente no se registran casos de sarampión en Honduras; sin embargo, se mantiene vigilancia epidemiológica activa y se refuerzan las acciones preventivas en todo el país. pic.twitter.com/pRdf6qFw98 — Secretaría de Salud de Honduras, Oficial (@saludgobhn) May 19, 2026

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Puede provocar graves complicaciones de salud, afectando de manera principal a los niños y a las personas que no han sido vacunadas. Las autoridades enfatizaron que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para frenar su propagación.

Llamado urgente

Ante este escenario de riesgo, la Secretaría de Salud hizo un llamado urgente a los padres, madres y encargados de niños para que acudan de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

El objetivo es iniciar o completar el esquema de vacunación contra el sarampión para proteger la vida y la salud de la niñez hondureña.

La Sesal aseguró que continúa fortaleciendo la coordinación con el personal sanitario a nivel nacional para detectar de forma oportuna cualquier caso sospechoso y contener de inmediato una eventual propagación de la enfermedad. JS