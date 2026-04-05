Honduras el tercer país más vulnerable del mundo ante el  Cambio Climático

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

El fenómeno del niño afectará a Honduras en el mes de junio, seguirá el verano y como consecuencia una prolongada sequía, según expertos el fenómeno del niño y el cambio climático estaría afectando a Honduras , principalmente, con la falta de agua en el sistema natural hidrológico, las labores de prevención debieron iniciar hace un par de años atrás, realizando actividades de forestación y reforestación en una forma: científica,controlada y monitoreada y bien organizada.

“Los Hondureños no queremos (la clase política) entender que se necesita con urgencia un Plan de Desarrollo Sostenible del País a largo plazo”, y en donde el tema de conservación de las áreas forestales contra los incendios y la tala ilegal debe ser una prioridad a efecto de conservar el efecto esponja de los bosques en general. El impacto económico será como siempre en el sector agrícola en donde los cultivos de maíz y frijoles se verán muy afectados al igual que la ganadería.

Se espera que afecte directamente a más o menos el 46 % de los municipios de Honduras , es decir, 137 municipios, principalmente aquellos que se encuentran en el corredor seco, con tendencia a crecer hacia la zona central de Honduras, la situación ambiental del país no pinta nada bien para el actual gobierno, se estima que unas 900 mil familias estarían afectadas o posiblemente cerca de un millón en donde la población más afectada son los niños.

Ante esta situación, las recomendaciones son la siguientes: no pensemos en construir represas grandes por ahora, la prioridad debe ser enfocarse en la construcción de lagunas artificiales conocidas con el nombre de “ cosecha de agua”, esta alternativa debería estar construida antes de que entre el invierno a efecto de retener suficiente agua para el próximo verano; paralelo a esta actividad hay que realizar un Plan de reforestación asistida, es decir, plantar y mantener la asistencia, hasta lograr un prendimiento de la planta en el sitio.

El ciclo hidrológico está alterado, ya no es recomendable realizar plantaciones con prescripciones de hace 50 años atrás, el agua que recibimos ya no es en la misma época y en diferentes cantidades, antes el 3 de mayo, dia de la cruz llovía y marcaba el inicio del invierno, hoy dia es una incertidumbre, puede llover hoy, cualquier dia segun los fenómenos que afectan el planeta.

Durante años se ha venido realizando esta actividad en el país y se han plantado millones y millones de árboles, medias verdades o medias mentiras, lo cierto de esas grandes cantidades es que no hay nada o muy poco de los árboles plantados; se ha caído en una especie de Show Mediático y se le ha mentido reiteradamente al pueblo al manifestar que fueron millones de árboles y un ejército de personas las que lo realizaron esa actividad, no hay mapas que validen tal versión, ni actividades planificadas para proteger “las áreas plantadas con miles de árboles y en crecimiento”.

Igual situación, se presenta con el tema de los incendios forestales, seguimos haciendo lo incorrecto, al seguir una metodología reactiva, se llega al incendio cuando ya el fuego es imposible de controlar, al final se convierte en un gasto y pérdida de tiempo valioso, en reiteradas ocasiones se ha sugerido cambiar de método, uno preventivo que maneje la biomasa del bosque para evitar el fuego forestal, por medio del Sistema Social Forestal (SSF), sin embargo, se insiste en hacer lo mismo de lo mismo.

Debemos de prepararnos con la protección y ubicación de las fuentes de agua que están con una buena cobertura boscosa, para realizar la perforación de pozos con el propósito de suministrar agua a las comunidades y a las prácticas agrícolas,de lo contrario, tendremos una gran hambruna por las acciones del calentamiento global y el fenómeno del niño que podría afectar en nuestro territorio.

Ya se debería estar trabajando en un Plan de prevención y mitigación de la sequía para evitar una calamidad nacional, tenemos los profesionales en la nación para hacerlo, lo que se necesita es que de una vez por todas las autoridades a nivel superior escuchen a los sectores profesionales, conformando una mesa técnica interinstitucional que planifique y ejecute las actividades, no podemos ver hacia atrás, no hay tiempo, miremos lo que se nos viene en el futuro cercano.

¡Podemos hacerlo, estoy seguro de ello, no tenemos mucho tiempo, manos a la obra.!