Honduras: país donde defender la naturaleza sigue costando la vida

Tegucigalpa- Honduras continúa consolidándose como uno de los países más peligrosos del continente para quienes defienden el ambiente y el territorio. De acuerdo con datos recopilados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre 2015 y 2025 se documentaron 103 asesinatos de defensores ambientales, una cifra que revela la gravedad de una crisis estructural marcada por la violencia, la ausencia de protección estatal y la impunidad.

Más del 30 % de estos crímenes se concentraron en el departamento de Colón, una de las regiones más conflictivas del país, donde los enfrentamientos por la tierra, la expansión de economías ilegales y la presencia de actores armados han convertido la defensa del territorio en una actividad de alto riesgo.

Los asesinatos están vinculados principalmente a conflictos agrarios, explotación forestal ilegal, concesiones mineras otorgadas sin consulta a las comunidades y control de recursos naturales por estructuras criminales.

En este contexto, más del 90 % de los casos permanece sin resolución judicial, lo que refuerza un ciclo de violencia sostenida contra líderes comunitarios, indígenas, campesinos y activistas ambientales.

Periodistas y ambientalistas: víctimas de la misma desprotección

El experto internacional en protección de defensores, Federico Chunga, advirtió que periodistas, defensores ambientales y activistas de derechos humanos enfrentan patrones similares de riesgo y abandono institucional.

“Cuando un periodista o un defensor es asesinado, la primera hipótesis que deben investigar el Ministerio Público y la Policía es que el crimen esté relacionado con su labor. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es lo contrario: se investiga como un hecho aislado, ajeno a su trabajo, lo que favorece la impunidad”, explicó.

Chunga recordó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos establece estándares claros de investigación especializada para estos casos, los cuales deberían incorporarse de manera obligatoria en los protocolos policiales y fiscales de Honduras.

“No estamos inventando nada. Existe un marco internacional sólido; lo que falta es hacerlo efectivo en la práctica”, subrayó.

Honduras bajo la lupa internacional

Nelson Castellanos, director de Seguridad y Justicia de ASJ, expresó su preocupación por el deterioro de la situación.

“Honduras sigue siendo catalogada como uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. La tasa de impunidad supera el 90 %, y eso ha generado fuertes señalamientos y críticas a nivel internacional”, afirmó.

Castellanos señaló que el país necesita fortalecer con urgencia sus mecanismos de derechos humanos y protección, y expresó la expectativa de que el nuevo gobierno implemente reformas reales en esta materia.

“Guardianes silenciados”: poner rostro a las víctimas

Frente a esta realidad, ASJ, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, impulsa la iniciativa “Guardianes silenciados”, un proyecto que busca visibilizar la violencia contra defensores ambientales mediante investigación técnica, trabajo de campo y relatos humanos.

Como parte del proyecto Justicia ambiental y protección a defensores ambientales, apoyado por la Embajada Británica en Guatemala, se anunció la creación de una plataforma digital que concentrará datos actualizados, rutas de denuncia, análisis jurídicos y perfiles de víctimas.

Aunque la investigación incluye más de 100 casos, tres fueron seleccionados por reflejar con mayor claridad los patrones de riesgo, abandono estatal e impunidad:

María Enriqueta Matute, lideresa indígena tolupán asesinada en 2013 durante una protesta pacífica.

Santos Hipólito Rivas Baquedano, dirigente campesino del Bajo Aguán, emboscado en 2023 pese a contar con medidas de protección.

Juan Bautista Silva Ventura, defensor comunitario del bosque en Comayagua, asesinado junto a su hijo en 2025 mientras documentaba tala ilegal.

Aunque ocurrieron en distintos años y regiones, los tres casos comparten amenazas previas ignoradas, criminalización de líderes, presencia de economías ilegales y ausencia de investigaciones sobre la autoría intelectual.

Un patrón que se repite

Para ASJ, estos asesinatos no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural de violencia que continúa poniendo en riesgo la vida de quienes protegen los bienes naturales del país.

En las próximas semanas, Transparencia Internacional presentará un estudio que analiza las fallas sistemáticas en prevención, protección, investigación y sanción, junto con el lanzamiento oficial de la plataforma Guardianes silenciados, que integrará bases de datos nacionales e internacionales y mecanismos de denuncia ciudadana.

El mensaje es claro: mientras la impunidad siga siendo la norma, en Honduras defender el ambiente seguirá siendo una sentencia de muerte.