Honduras, el epicentro energético regional de empresarios latinoamericanos del combustible esta semana

Honduras – En un momento crítico para el mercado energético global, la ciudad de Tela, Atlántida se prepara para recibir a los líderes del sector de hidrocarburos. Del 15 al 17 de abril de 2026, Honduras será la sede oficial de la 66ª Convención de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles (CLAEC).

Este encuentro de alto nivel técnico se desarrolla bajo la gestión del secretario general Permanente, Daniel Añón, y coincide con un hito para el país, la asunción de la presidencia pro tempore de la CLAEC por parte de Oscar Rubio, actual presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE).

Un foro estratégico ante la crisis global

La convención cobra especial relevancia debido a la alta volatilidad de los mercados internacionales. El recrudecimiento de los conflictos en Oriente Medio ha impulsado los precios del petróleo a nivel mundial, planteando un desafío directo para las economías latinoamericanas.

En este contexto, representantes de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana se reunirán para abordar una agenda técnica que incluye: Innovación operativa, es decir una sistematización de estaciones de servicio y nuevos modelos de negocio, estrategias para combatir la ilegalidad en la comercialización de combustibles y seguridad jurídica.

Además, se busca la integración regional, con un intercambio de experiencias y desafíos frente a la transición energética.

«Gas Point 2026» cierre de oro para el sector

Tras la clausura del evento latinoamericano, la actividad continuará en la misma ciudad los días 18 y 19 de abril con la celebración de Gas Point 2026. Esta expoferia, organizada por AHDIPPE, es considerada el evento de mayor relevancia para el sector gasolinero y energético en Honduras.

«Gas Point 2026 ofrecerá una plataforma única de networking, conferencias magistrales y una exposición de proveedores con las últimas tecnologías para estaciones de servicio», destacaron fuentes de la organización.

La jornada concluirá con la Asamblea General Ordinaria de AHDIPPE, donde se llevará a cabo la elección de la nueva Junta Directiva, consolidando una semana que posiciona a Honduras como referente del diálogo energético en el continente. LB