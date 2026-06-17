Honduras ejecuta extradición de dos hombres solicitados por EEUU por delitos sexuales

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad de Policía Internacional (Interpol), ejecutó la entrega de dos ciudadanos requeridos por la justicia de Estados Unidos mediante órdenes de extradición.

Según detalló el vocero Wilfredo Maldonado, se trata de un ciudadano de origen nicaragüense y un ciudadano hondureño, ambos solicitados por la justicia estadounidense del distrito de Oklahoma por delitos de carácter sexual.

Maldonado explicó que el primero de los requeridos enfrenta acusaciones por abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, mientras que el segundo es acusado por delitos sexuales relacionados con abuso en perjuicio de testigos protegidos.

El portavoz indicó que los procedimientos incluyeron labores de ubicación, captura y posterior proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que dio luz verde a la ejecución de las órdenes de extradición.

Ambos capturados fueron entregados a oficiales Marshals de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, quienes se encargaron de su custodia y traslado hacia territorio estadounidense. AD