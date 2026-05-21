Honduras e Italia firman acuerdo técnico para fortalecer gestión sostenible en el Corredor Seco

Tegucigalpa – El Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de la República Italiana, suscribieron un acuerdo técnico denominado “Asistencia Integrada a Poblaciones Vulnerables y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales en el Corredor Seco de Honduras”, iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo social, económico y ambiental de comunidades vulnerables del país.

En representación de Honduras, la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, encabezó el acto protocolario donde se contó con la participación de Gabriele Meucci, Embajador de la República Italiana en Guatemala; el Honorable Señor Ferdinando Castriotti, presidente de la Fundación Alivio del Sufrimiento; y la Señora Sulmy Ortez Maldonado, Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Asimismo, participaron la Embajadora Eillim Flores, Subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios; la Señora Rosa Lobo, Embajadora de Honduras en Guatemala; además del Secretario General, Directores e invitados especiales.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la relevancia de este proyecto de cooperación internacional, el cual coincide plenamente con las políticas públicas nacionales impulsadas por el Gobierno de Honduras, orientadas a la cohesión social, el desarrollo territorial y la gestión sostenible del medio ambiente.

Las partes reconocieron que esta iniciativa promoverá programas de formación y fortalecerá el capital humano vinculado al desarrollo territorial incluyente, contribuyendo al bienestar integral de las comunidades ubicadas en el Corredor Seco hondureño.

De igual manera, el Gobierno de Honduras expresó su agradecimiento a la República Italiana por considerar al país, a través de la Fundación Alivio del Sufrimiento, para la ejecución de un proyecto que beneficiará directamente a mujeres, niños y jóvenes hondureños en situación de extrema pobreza y exclusión social.

El proyecto contempla acciones encaminadas a dotar a las poblaciones beneficiarias de recursos, conocimientos y capacidades para fortalecer la producción agrícola y promover emprendimientos locales sostenibles, generando oportunidades económicas que permitan combatir la pobreza de manera autosostenible y mejorar la calidad de vida de cientos de familias hondureñas.

Con esta cooperación, Honduras e Italia reafirman sus lazos de amistad y su compromiso conjunto con el desarrollo humano, la inclusión social y la protección sostenible de los recursos naturales. (RO)