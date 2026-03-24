Honduras e Israel fortalecen agenda de cooperación bilateral

Tegucigalpa – La subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, sostuvo este martes una reunión con el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, para abordar la agenda de cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

También estuvo presente el jefe de misión adjunto de Israel, Yuval Appelboim.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el acuerdo de cooperación internacional suscrito entre el Estado de Israel, a través de MASHAV – Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y el Gobierno de la República de Honduras.

Asimismo, ambos intercambiaron puntos de vista sobre iniciativas de apoyo en áreas prioritarias como salud, educación, agricultura y seguridad.

Además, evaluaron oportunidades de cooperación en buenas prácticas orientadas al fortalecimiento institucional.

Para concluir, ambas partes reiteraron su disposición de continuar fortaleciendo los sólidos lazos de amistad y cooperación, promoviendo acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de sus respectivas naciones, en el marco del diálogo franco, el entendimiento y el beneficio mutuo.