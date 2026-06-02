Honduras e Israel amplían cooperación en agricultura, seguridad, educación y tecnología

Tegucigalpa – Honduras e Israel firmaron una adenda al Plan de Cooperación bilateral que amplía las áreas de trabajo conjunto e incorpora nuevos sectores estratégicos para la modernización.

La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, suscribió la adenda al Plan de Cooperación entre Honduras y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV), representada por su directora, Eynat Shlein.

Agüero destacó que el acuerdo reafirma más de siete décadas de relaciones diplomáticas entre Honduras e Israel, sustentadas en la cooperación técnica y el diálogo permanente entre ambas naciones.

Por su parte, el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, indicó que la cooperación también abarcará áreas emergentes como seguridad pública y ciberseguridad, desarrollo del ecosistema digital, transporte e infraestructura inteligente, turismo, cultura, energías renovables y eficiencia energética.

Como parte de esta alianza, impulsarán programas de capacitación especializada, becas e intercambio de expertos con el objetivo de facilitar la transferencia de conocimientos entre ambas naciones. AD