Honduras: Dos departamentos en Alerta Roja, tres en Amarilla y tres en Verde

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), elevó a Alerta Roja los departamentos de Atlántida y Colón.

A este nivel de alerta se suman los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, en el departamento de Cortés.

Además se declaró Alerta Amarilla para los departamentos de Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Yoro y el resto de Cortés, e incluye la franja costera de Gracias a Dios por alto oleaje.

Asimismo, se mantiene Alerta Verde para Copán, Olancho y el resto de Gracias a Dios.

Este nivel de alertamiento tendrá una duración de 24 horas, a partir de las 6:00 p. m. del martes 11 de noviembre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la influencia de una masa de aire frio sobre el territorio nacional continuará produciendo abundante nubosidad, oleaje alterado, viento fresco del norte y noreste, y precipitaciones intermitentes de moderadas a fuertes sobre las regiones noroccidental y Se esperan lluvias y lloviznas en las regiones central, occidental y oriental, así como descenso en la temperatura ambiente y vientos racheados en la mayor parte del país.

También se advierte de alto oleaje en el Caribe, de 3 a 5 pies, con máximos de 6 a 8 pies el lunes por la tarde y el martes, mientras que en el Golfo de Fonseca el oleaje será de 2 a 4 pies durante el período.

Recomendaciones de prevención:

A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones u otro tipo de amenazas, recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

Evite cruzar vadear los ríos, quebradas o riachuelos que presentan crecidas como consecuencia de las lluvias constantes.

Ante la presencia de vientos rachados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

Se pide a la Dirección de la Marina Mercante, que mediante sus protocolos, restrinja la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado, en el Caribe entre el lunes y martes. (RO)