Honduras digitaliza trámites del Régimen de Importación Temporal para impulsar inversión y competitividad

Tegucigalpa – La digitalización total de los trámites del Régimen de Importación Temporal (RIT), es una realidad y este proceso está orientado a fortalecer la competitividad y agilizar la inversión en el país, así lo dio a conocer el ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Eddy Ordoñez.

Ordoñez, destacó que “Honduras avanza cuando facilitamos el trabajo de quienes producen”, es una modernización necesaria para reducir la burocracia y dinamizar la economía nacional.

Con esta transformación, los procesos de incorporación, modificación y cancelación del RIT pasan a ser completamente digitales, al igual que la presentación de declaraciones e informes. Según las autoridades, esta modernización permitirá reducir los tiempos de respuesta a un máximo de 60 días hábiles.

Este régimen representa un pilar clave para la economía hondureña, al generar más de 49,000 empleos y reportar exportaciones superiores a 41,700 millones de lempiras durante el primer semestre de 2025, detalló el funcionario.

Finalmente, se remarcó que la iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado impulsado mediante el Decreto No. 2-2026, enfocado en la digitalización de servicios, la eficiencia institucional y el fortalecimiento del sector productivo. LB