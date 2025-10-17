Honduras destaca en reuniones del FMI y BM, afirma presidenta del BCH

Tegucigalpa – “Honduras ha destacado en el marco de las reuniones que hemos tenido en la cual los países de la región de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, proyectan lo que ha sido el devenir de sus economías en el presente año y en el futuro cercano”, aseguró la presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Rebeca Santos.

La funcionaria dijo que esta situación ha pasado durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, donde los organismos financieros reúnen a los principales tomadores de decisiones y donde se publican las proyecciones de crecimiento económico en 2025 y 2026.

La proyección del FMI para 2025, de un crecimiento de 3.8 % evidencia “la robustez y resiliencia de la economía hondureña”. Mientras que la proyección de la inflación está dentro del rango meta del BCH.

Santos dijo que “Honduras ha culminado con éxito la revisión a nivel técnico, del programa suscrito con el FMI en el marco del cual se pueden identificar que las principal variables macroeconómicas reflejan solidez”, destacó al agregar que la coordinación de trabajo han permitido cumplir con las metas establecidas por el Fondo Monetario. VC