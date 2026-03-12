Honduras destaca avances tecnológicos en control migratorio durante cumbre regional de seguridad fronteriza

Tegucigalpa – Honduras presentó sus avances en modernización tecnológica para el control migratorio durante una cumbre regional en la que autoridades de varios países compartieron experiencias y estrategias para fortalecer la seguridad en las fronteras.

Se detalló en comunicación oficial que en el encuentro participaron representantes del Instituto Guatemalteco de Migración, el Instituto Nacional de Migración de México, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, el Instituto Nacional de Migración de Honduras y Migración Panamá, quienes expusieron los avances y retos en la aplicación de sistemas tecnológicos para el control migratorio en fronteras.

Durante la cumbre se resaltó la importancia de la tecnología como una herramienta clave para optimizar los procesos de verificación migratoria y fortalecer la seguridad, incorporando además filtros migratorios especializados que complementan el proceso tradicional.

En ese contexto el director del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carlos Cordero, explicó que el país presentó los avances logrados en la implementación de sistemas de control biométrico para el registro de entrada y salida de ciudadanos hondureños y extranjeros.

“Durante nuestra participación en la cumbre hemos dado a conocer lo que hemos realizado y lo que hemos implementado, como los sistemas de control biométrico migratorio tanto para la entrada y salida de nuestros ciudadanos, así como también para los extranjeros”, detalló.

Asimismo, destacó el uso de herramientas tecnológicas como kioscos de autoservicio y sistemas de puertas electrónicas o e-gates, los cuales contribuyen a agilizar el proceso de control migratorio y mejorar la experiencia de los viajeros.

En el evento también se compartieron buenas prácticas con autoridades de Guatemala, El Salvador y Brasil, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control fronterizo mediante la cooperación regional.

Cordero señaló que la cumbre permitió conocer nuevas soluciones tecnológicas presentadas por proveedores internacionales, las cuales podrían incorporarse en los próximos meses para modernizar los servicios migratorios en Honduras. LB