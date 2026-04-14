Honduras designa a Carmen Scarleth Ayón Neda como embajadora en Belice

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a la señora Carmen Scarleth Ayón Neda como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Honduras ante Belice.

Con esta designación, el Gobierno de Honduras continúa fortaleciendo su política exterior, orientada a la consolidación de relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo y la cooperación.

La Embajadora promoverá el fortalecimiento de los vínculos bilaterales entre Honduras y Belice, en beneficio de ambos pueblos.

Belice es un país soberano ubicado en la costa noreste de Centroamérica, siendo el único en la región cuyo idioma oficial es el inglés.

Cabe señalar, que ciudadanos de México y Honduras no requieren visa para estancias de hasta 30 días.

Las relaciones diplomáticas entre Honduras y Belice se caracterizan por una cooperación activa en turismo, salud y comercio, con un compromiso de fortalecer la integración regional. (RO)