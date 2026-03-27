Honduras desaceleró su actividad económica a inicios del presente año, según boletín del Cohep

Tegucigalpa – El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Honduras a inicios del presente año fue de 3.3 %, cifra inferior a lo registrado en enero del 2025 que fue de 4.5 %.

Así lo informó este viernes el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) tras divulgar el boletín económico de marzo que refleja una desaceleración de ritmo de expansión.

El crecimiento económico estuvo impulsado por el sector financiero con 12.6 %, telecomunicaciones con 3.8 %, las actividades agropecuarias con 3.8 % e industria manufacturera con 1.8 %.

El oficial de política económica del Cohep, Alejandro Kaffati, expuso que estas cifras evidencian una expansión concentrada en sectores específicos, lo que sugiere un crecimiento aún desigual entre actividades productivas.

Subrayó que el crecimiento económico podría verse afectado por la desaceleración de Estados Unidos, cambios en políticas comerciales y migratorias que reduzcan remesas y presiones inflacionarias por el alza del petróleo.

Precios de los combustibles

Respecto al precio del petróleo, el boletín económico del Cohep indica que los precios internacionales han variado en los últimos meses debido al conflicto bélico en el Medio Oriente que ha generado presiones sobre el suministro global.

Señaló que el petróleo del crudo de Texas alcanzó la cifra de 99 dólares por barril a inicios de marzo debido a este conflicto.

Por lo tanto, indicó que esta situación internacional puede perjudicar a Honduras en aumento de costos de producción, pérdida de competitividad empresarial y mayor presión fiscal y posibles ajustes en el gasto público. AG