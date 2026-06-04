Honduras depende de importaciones para cubrir el 90% del consumo de arroz

Tegucigalpa- El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAF), Moisés Molina, informó que Honduras aumentó su dependencia en el arroz importado durante el último ciclo agrícola, con una tendencia que va en ascenso.

“Nosotros consumimos alrededor de 6 millones de quintales de arroz al año. La producción del último año no llegó ni siquiera a medio millón de quintales”, señaló Molina.

Ante esta situación, el país importa cerca de cinco millones de quintales de arroz desde Estados Unidos, Brasil y Paraguay para cubrir aproximadamente el 90% de la demanda nacional.

El funcionario indicó que la SAG impulsa un programa de apoyo al rubro mediante semillas certificadas, capacitación técnica y cooperación con la República Dominicana.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Arroz, Ramón Rodríguez, atribuyó la crisis a los altos costos del diésel, el aumento de los fertilizantes y las dificultades de acceso al financiamiento, enfatizando que cerca del 90% de los productores enfrenta restricciones para obtener crédito.

Los productores esperan que las medidas anunciadas por la SAG permitan recuperar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones en los próximos años. AD