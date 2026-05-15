Honduras declara a Hamás y a la Guardia Revolucionaria Islámica como entidades terroristas

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras anunció este jueves que designó a Hamás de Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como entidades terroristas, en el marco de su política exterior y su postura de rechazo al terrorismo y su financiamiento.

La decisión fue comunicada oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, siguiendo instrucciones del presidente de la República, Nasry Asfura.

La Cancillería hondureña señaló que la medida responde al compromiso del Estado de Honduras de condenar el terrorismo “en todas sus formas y manifestaciones”, así como de fortalecer la cooperación internacional para prevenir y combatir estas amenazas.

El comunicado destacó además que la postura del país está alineada con las acciones internacionales orientadas a combatir el financiamiento de grupos considerados terroristas y a reforzar la seguridad global.

Honduras se suma a otras naciones que han catalogado a Hamás y al CGRI como organizaciones vinculadas a actividades terroristas, reafirmando su posición diplomática en temas de seguridad internacional y cooperación multilateral. IR