Honduras deberá pagar $ 700 millones por bonos soberanos en 2027

Tegucigalpa – El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, reveló este miércoles que el país deberá pagar en 2027 unos 700 millones de dólares por bonos soberanos.

“Nuestro objetivo siempre debe ser acumular reservas, se nos viene compromiso del pago de bonos soberanos el próximo año a la Secretaría de Finanzas por el orden de 700 millones de dólares, preparando el camino del proceso de manejo de pasivo de deuda”, dijo a periodistas que cubren Casa Presidencial.

Comentó que Honduras es una economía que genera dólares a través de exportaciones, atracción de inversión extranjera directa y las remesas.

Indicó que el país debe acumular reservas internacionales para tener disponibilidad de dólares para pagos de deudas y tener estabilidad.

Garantizó que habrá estabilidad cambiaria para que no haya tantos abruptos en la economía hondureña.

Lagos sostuvo que uno de sus roles es garantizar la estabilidad y regular el mercado para que el hondureño a pie pueda tener acceso a dólares en los bancos.

Sobre la reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), respondió que no se ha llegado a temas de negociación porque se sigue definiendo la caja de prioridades.

Mencionó que debe un plan claro, consistente, ordenado y a la visión del presidente Nasry Asfura.

Señaló que un tema clave pasa por aprobar el Presupuesto General del 2026 porque allí se definirá programa macroeconómico a mediano plazo.

Respecto a los aranceles globales impuestas por el mandatario estadounidense Donald Trump, Lagos contestó que el presidente Nasry Asfura mantiene una relación sólida y creíble con el gobierno de EEUU.

Reconfirmó que Melvin Redondo será el encargado de Honduras de liderar las negociaciones con EEUU para reducir los aranceles en los productos hondureños en los arneses. AG