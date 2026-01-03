Honduras debe leer la estrategia de seguridad nacional de EEUU

Tegucigalpa – Para el analista en temas internacionales, Graco Pérez lo primero que tienen que hacer los hondureños tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es leer la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

“Creo que es un mensaje claro para todos los países que no respeten las leyes, que no respeten los valores occidentales, entendiéndose como democracia, que se alineen con el crimen organizado, que tarde o temprano va llegar un gobierno como los Estados Unidos que va a extender el brazo de la justicia porque todavía en nuestros países no existe eso”, indicó.

(Leer) Trump confirma ataque «a gran escala» contra Venezuela y captura de Maduro y su esposa

El mensaje es claro para el resto países con la línea ideológica venezolana como Cuba, Nicaragua, sobre lo que puede suceder en los tres años que le restan a la administración del presidente Donald Trump.

“Por eso yo creo que países pequeños como el nuestro tienen que ser muy cautelosos y siempre buscar el beneficio para todos los hondureños y pensar en función no solo del momento sino que también del futuro”, dijo Pérez.

El analista agregó también que el mensaje llega al país en momentos en que se prepara la llegada de un nuevo gobierno, el que debe entender cuál es esta política exterior estadounidense oportuno “para tratar de encontrar esos puntos donde nos beneficiemos ambos países, no solo del interés de Estados Unidos sino que del interés de nuestro país”. VC