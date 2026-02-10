Honduras debe hacer lobby necesario para buscar opciones que legalicen a los tepesianos, sugiere directivo del Cohep

Tegucigalpa – El directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alberto Bográn, sostuvo que el país debe hacer el lobby necesario para buscar opciones para legalizar a los tepesianos en Estados Unidos.

“Desde este momento se debe hacer el lobby necesario para ver que opciones tuviesen en el gobierno de Estados Unidos para legalizar a esta gente que tiene un historial de vida”, dijo Bográn.

El lunes, se conoció que la Corte de San Francisco decidió mantener la determinación del gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), a Honduras, Nicaragua y Nepal.

Consideró que será un gran golpe para la economía hondureña señalando que la eliminación del régimen golpea un grupo numeroso que tienen que decidir si regresan al país o buscan otro destino.

Bográn indicó que muchos de los tepesianos ya tienen hijos que nacieron, crecieron y trabajan en EEUU, pagan impuestos y ya tienen una vida.

Aconsejó a las autoridades hondureñas que busquen una estrategia para solicitar al gobierno de EEUU para tener un trato diferente y les permita acercarse en el país norteamericano.

Aunque aclaró que el TPS es un régimen temporal que en algún momento iba a terminar, y se debe preparar las condiciones para que todas estas personas están allá puedan regresar a Honduras.

“Tenemos que buscarles a ellos las condiciones y los medios para que puedan retornar o colocarse en empresas y rubros, y puedan desarrollar una vida digna”, reflexionó. AG