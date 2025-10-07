Honduras debe garantizar la seguridad jurídica de comunidad canadiense: Codeh

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, (Codeh), Hugo Maldonado, señaló hoy que Honduras debe garantizar la seguridad jurídica de la comunidad canadiense y de cualquier otro sector de la sociedad.

Lo anterior luego que se denunciara un asalto a una colonia privada de la comunidad canadiense en Trujillo, Colón.

El defensor de derechos humanos, expresó que eso no puede estar pasando en el país.

En ese orden, pidió al Estado garantizar la seguridad jurídica de todos los sectores.

“No podemos estar en un país que no garantiza la seguridad jurídica. Vergüenza nos da a los hondureños honestos lo que está sucediendo en estos momentos”, declaró a periodistas en Tegucigalpa.

Como Codeh nos preocupa que no viene inversión extranjera y la poca que hay se está ahuyentando, zanjó. (RO)