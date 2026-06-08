Honduras debe fortalecer condiciones institucionales para atraer más inversión extranjera, según especialista

Tegucigalpa – La jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, señaló que la atracción de inversión extranjera directa (IED), en el país continúa enfrentando importantes desafíos, al no lograr superar la barrera de los mil millones de dólares en los últimos años.

Según la académica, aunque existen diversos factores que influyen en la llegada de capital extranjero, la principal responsabilidad recae en el Estado y el Gobierno, que deben garantizar las condiciones necesarias para generar confianza entre los inversionistas.

Ochoa explicó que entre los principales indicadores que podrían mejorar la atracción de inversión destacan la reducción del riesgo país, la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la disponibilidad de energía eléctrica, los incentivos fiscales, la calidad de la mano de obra y el fortalecimiento del talento humano con capacidades tecnológicas.

Asimismo, advirtió que situaciones como el presunto desfalco en una cuenta dentro del Banco Central de Honduras y los señalamientos sobre un manejo inadecuado por parte de algunos funcionarios y exfuncionarios de la entidad monetaria podrían afectar la percepción de los inversionistas, aunque espera que el impacto no sea significativo.

La experta destacó que se han impulsado algunas medidas orientadas a mejorar el clima de negocios, como la modernización de procesos burocráticos para el registro de empresas, la oferta de beneficios fiscales y los esfuerzos por fortalecer algunas instituciones estratégicas. Sin embargo, consideró que estas acciones aún no han logrado consolidarse para generar un crecimiento sostenido de la inversión extranjera.

También mencionó que la estrategia del actual gobierno de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con socios clave, particularmente Estados Unidos, ha generado expectativas positivas respecto a una eventual mejora en la captación de inversión extranjera directa.

No obstante, indicó que todavía no existen datos suficientes para determinar si estas iniciativas están teniendo resultados concretos. En ese sentido, señaló que el Banco Central de Honduras cuenta con instrumentos para medir el comportamiento de la inversión extranjera, pero hasta el momento el dato más reciente disponible, correspondiente a 2025, refleja que los flujos de IED, siguen sin superar los mil millones de dólares. LB