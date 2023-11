Honduras da señales de que tampoco pasará la próxima evaluación

Tegucigalpa – El analista José Filadelfo Martínez indicó este martes que el país da señales de que así como Honduras no logró pasar en la evaluación del Programa de la Cuenta del Milenio de 2023 y “probablemente no lo logremos el próximo año”.

“El gobierno y las fuerzas políticas del país no están dando señales de querer enderezar el rumbo de Honduras, esto es una situación muy lamentable que debe preocupar”, afirmó el analista al lamentar que la percepción actual es que entre más corrupción hay más pobreza habrá y entre más pobres hay, más migración.

Para Martínez, es lamentable que el liderazgo político “es sordo ante esta realidad, es ciego ante esta realidad, no quiere ver y la cooperación lo que hace es un jalón de orejas, es recordarnos que nosotros no estamos avanzando en esto”.

Al salir aplazados nuevamente en la evaluación de la Cuenta del Milenio, agregó, “Honduras no sólo queda con una mala imagen, es que pierde la oportunidad de acceder a recursos que no tenemos y que sí necesitamos para implementar”.

El analista refirió que en algunos casos el país tiene buenas carreteras porque Honduras sí cumplía con los indicadores, “lamentablemente el país no ha podido superar este impedimento y las señales que damos es que no lo logramos ahora y probablemente no lo logremos el próximo año”. VC