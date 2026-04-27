Honduras cuenta con esquema nacional de 24 vacunas que protegen contra 27 enfermedades: Nasry Asfura

Tegucigalpa – En el marco del inicia la Semana de Vacunación en las Américas 2026, una jornada orientada a fortalecer la inmunización y prevenir enfermedades en la población, el presidente de Hondura, Nasry Asfura, resaltó que Honduras cuenta con esquema nacional de 24 vacunas que protegen contra 27 enfermedades.

El mandatario exhortó a toda la población a vacunarse ya que “es un acto de amor”.

Arranca la Semana de Vacunación en las Américas 2026 💉🌎



El presidente Nasry Asfura comparte un mensaje claro: proteger la vida a través de la vacunación. 🇭🇳💙



✔️ Acude a tu centro de salud más cercano

✔️ Completa tu esquema de vacunación

✔️ Protege a quienes más amas pic.twitter.com/P695kzM8iX — Secretaría de Salud de Honduras, Oficial (@saludgobhn) April 27, 2026

Hacemos un llamado a las familias a cumplir con el esquema de vacunación, cada vacuna aplicada fortalece nuestras comunidades, expresó.

A renglón seguido, reafirmó el compromiso de Honduras con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para cumplir con el esquema de vacunación.

Acotó que las vacunas están disponibles en los distintos centros de salud pública y también se ofrecen mediante campañas de vacunación.

Acotó que la decisión de vacunarse marca la diferencia.

El presidente hondureño insistió en su mensaje que se debe completar el esquema de vacunación y que las vacunas están a disposición de la población.

En ese sentido, razonó que es una decisión de cada madre o padre de familia, pero esta pequeña acción marca una gran diferencia para el país. (RO)