Honduras Conversa 2025 permitirá conocer propuesta de tres candidatos presidenciales

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), realizó este lunes el lanzamiento de los conversatorios presidenciales “Honduras Conversa 2025”, en el marco de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.

Estos espacios tienen como propósito ofrecer a la ciudadanía hondureña la oportunidad de conocer de primera mano las propuestas, soluciones y planteamientos de los candidatos presidenciales que aspiran a dirigir los destinos del país durante los próximos cuatro años.

El director del Cohep, Armando Urtecho indicó que la iniciativa reitera la convicción del sector privado de que la democracia se fortalece con la información, con la participación y con los debates de ideas.

“Queremos que los ciudadanos conozcan directamente las propuestas de quienes aspiran a dirigir el país y que el voto de cada hondureño sea de una decisión debidamente informada y de manera responsables”, destacó.

Los conversatorios se realizarán de forma individual, comenzando con el candidato del Partido Innovación y Unidad (PINU), Nelson Ávila el martes 28 de octubre.

El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla seguirá el jueves 30 y para el viernes 31 de octubre, la jornada continuará con Nasry Asfura, del Partido Nacional.

La moderación del conversatorio estará a cargo de Shirley Saborío, quien cuenta con amplia trayectoria en comunicación estratégica, política económica y procesos de negociación.

Los Conversatorios Presidenciales se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), en Tegucigalpa, de 8:00 a 9:00 de la noche.

El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del COHEP, así como por los medios de comunicación que deseen sumarse a la difusión de esta importante actividad cívica. VC